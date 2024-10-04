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Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море

0:53
Правда ТВ
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В Камчатском крае спасены косатки, которые застряли на мели в лимане села Устьевое.  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, косаткам удалось выйти в открытое море. Спасательная операция продолжалась несколько ней. В ней были задействованы около 30 человек.

Всё время косаток поливали водой в ожидании прилива, их перемещали на более глубокие места вручную. Как писал ТАСС со ссылкой на биолога Татьяну Ивкович, плотоядные косатки часто охотятся рядом с берегом. Они не избегают мелководий, в отличие от рыбоядных косаток.

По мнению специалистов Кроноцкого заповедника, косатки не справились с расчетом скорости отлива при охоте на мелководье, из-за чего и оказались в западне на мели.

Уточнения

Коса́тка (лат  Orcinus orca) — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов. Единственный современный представитель рода косаток.

Камча́тский край (Камча́тка) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа и являющийся частью Дальневосточного экономического района.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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