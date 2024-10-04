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Сырский сделал заявление после потери Угледара

1:18
Правда ТВ

Командующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сделал заявление после перехода Угледара под контроль ВС России. В частности, украинский генерал приказал усилить оборону на восточном участке фронта.

Потерю контроля над городом в ВСУ объяснили желанием сохранить силы и технику для дальнейших сражений. Как пишут западные СМИ, у российских военных после установления контроля над городом открылась возможность атаковать Покровск, который является ключевым логистическим узлом. 

Угледар являлся крупным опорным пунктом ВСУ на южнодонецком направлении. Бои за город длились более двух лет. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, для ВСУ Угледар имел стратегическое заначение, поскольку находился на господствующей высоте.

На фоне сдачи города западные политики обрушились на Владимира Зеленкого, президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года, и командование ВСУ с критикой. Так, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский предал украинскую армию, поздно отдав приказ покинуть Угледар.

Уточнения

Алекса́ндр Станисла́вович Сы́рский (укр. Олександр Станіславович Сирський; род. 26 июля 1965, Новинки, Владимирская область, РСФСР, СССР) — украинский военачальник, генерал (2024), герой Украины (2022). 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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