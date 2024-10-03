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Российская армия применила по позициям ВСУ бомбу ФАБ-3000

Правда ТВ

В Курской области российские военные использовали трёхтонную авиабомбу ФАБ-3000 для атаки на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Два майора".

На кадрах объективного контроля виден взрыв на поле, после которого в небо поднимается плотное облако дыма. Согласно информации канала, на видео запечатлен взрыв бомбы ФАБ-3000, массой более трёх тонн.

Уточняется, что бомба была сброшена вблизи населенного пункта Кремяное вечером 2 октября.

Ранее российские войска применили оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" для удара по зданию в поселке Великая Александровка на правом берегу Херсонской области, где находились бойцы службы безопасности Украины. В результате этого удара было уничтожено до 60 представителей украинского командования, три микроавтобуса и 12 легковых автомобилей.

Уточнения

Авиационная бомба или авиабомба — один из основных видов авиационных средств поражения (АСП).

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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