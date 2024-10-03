В Калининграде задержаны сотрудники ГУР Украины

В Калининграде ФСБ задержала сотрудников ГУР по подозрению в шпионаже

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала на российско-литовской границе двух сотрудников главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, подозреваемых в шпионаже и попытке похищения ребёнка. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники были задержаны на российско-литовской границе.

"При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ", — сказано в сообщении ЦОС.

По данным ведомства, перед задержанными стояла задача по сбору информации о защищённости границы между Россией и Литвой для "возможной нелегальной заброски агентуры".

Для получения сведений они использовали своего агента из числа граждан Украины, который проводил опросы жителей литовского приграничья. Кроме того, в ходе разведывательной операции применялись технические средства.

После сбора данных подозреваемые попытались пересечь границу России с территории Литвы, но были задержаны. Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Задержанных поместят под стражу.

В опубликованном ФСБ видео задержанные признались, что планировали проникнуть в Россию с целью похищения ребёнка.

Уточнения

Шпиона́ж или шпио́нство — противозаконная разведывательная деятельность органов (их агентов) иностранных государств, что, как правило, предполагает похищение официально засекреченной информации (государственной тайны) спецслужбами других государств.



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