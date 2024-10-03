Крупный пожар в Хабаровске — загорелся краевой музыкальный театр

В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Здание Хабаровского музыкального театра практически полностью уничтожено в результате масштабного пожара. Площадь возгорания выросла до 4000 квадратных метров. В результате пожара обрушились значительные части кровли, фасад и одна из наружных стен здания. При тушении пожара произошли 4 взрыва газовых баллонов.

По словам сотрудников театра, находившихся в момент начала пожара в помещениях на минус первом этаже, пожарная сигнализация не сработала. О возгорании они узнали только по крикам "Пожар!" и от прибежавших на помощь коллег.

В настоящее время следственные органы рассматривают две основные версии возникновения пожара. Согласно первой, возгорание началось на крыше, где проводились ремонтные работы. Вторая версия предполагает, что первоначальный очаг возгорания находился среди стройматериалов, расположенных рядом со зданием.

В результате пожара пострадали 3 человека. Возгорание локализовано. Следствие продолжает работу по установлению точной причины произошедшего.

Местный Следственный комитет уже начал проверку, направленную на выявление возможных нарушений требований пожарной безопасности. К тушению пожара привлечено более 60 человек личного состава пожарных и 15 единиц техники. Силы и средства на месте продолжают наращиваться.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.