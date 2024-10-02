ВСУ признали потерю Угледара и получили приказ отступить

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Вооружённые силы Украины получили приказ командования отступить из Угледара.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица", которая ведет боевые действия в том числе на угледарском направлении, решение принято из-за угрозы окружения города Вооружёнными силами России.

По данным украинских военных, вывод подразделение также связан с целью сохранить личный состав и боевую технику.

О боях в Угледаре сообщил 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин, спустя несколько дней заход российских войск в город признали и украинские власти.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Угледаре остаются мирные жители, точное их число назвать невозможно. Гагин также сообщал, что флаг России установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.



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