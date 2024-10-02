Россиян предупредили об увеличении времени полёта в ОАЭ

Время полёта в ОАЭ увеличится до 8 часов. Об этом сообщает Baza.

Увеличение продолжительности рейсов связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Так, время полета из Москвы в Дубай увеличится на 2,5 часа, ранее до побережья Персидского залива можно было долететь за 5,5 часов.

Рейсы из российской столицы и Екатеринбурга будут выполняться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман.

Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию.





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