Опубликовано видео атаки по Израилю, снятое из окна самолёта

Пассажир самолёта в Дубай снял ракетную атаку по Израилю во время полета.
Из окна видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к самолету. Откуда именно летел лайнер, не уточняется.
По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ракетного обстрела нет, израильская ПВО перехватила множество целей. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран ответит за атаку.
Несколько российских авиакомпаний задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака или из них. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.
Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל, араб. إِسْرَائِيل), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.
Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.