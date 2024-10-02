Опубликовано видео атаки по Израилю, снятое из окна самолёта

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пассажир самолёта в Дубай снял ракетную атаку по Израилю во время полета.

Из окна видно, как несколько снарядов летят друг за другом относительно близко к самолету. Откуда именно летел лайнер, не уточняется.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате ракетного обстрела нет, израильская ПВО перехватила множество целей. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран ответит за атаку.

Несколько российских авиакомпаний задержали рейсы между Москвой и ОАЭ в связи с рекомендацией Росавиации воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирана и Ирака или из них. Авиационные власти указали, что для гражданских воздушных судов в данном регионе существует угроза безопасности.

Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке.



Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.