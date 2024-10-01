В Свердловскую область был доставлен танк Leopard, который был поврежден в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Специалисты Уралвагонзавода начали работу по изучению конструкции и систем немецкой боевой машины. Об этом стало известно порталу Е1.
В настоящее время танк установлен на домкраты, и его узлы, системы и агрегаты будут разобраны для детального исследования. Цель анализа — дать объективную оценку военно-технического уровня различных систем танка и его боевых характеристик в целом.
Представители Уралвагонзавода сообщили, что уже начат процесс "препарирования" узлов и агрегатов Leoparda. После проведения патологоанатомических исследований и анализа результатов будет представлена экспертная оценка реального состояния и эффективности систем танка.
Результаты исследований помогут российским специалистам лучше понять сильные и слабые стороны иностранной военной техники, что может быть полезно для дальнейшего совершенствования отечественных танковых разработок.
Танк (англ. tank) — бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным и дополнительным пулемётным вооружением, обычно установленным во вращающейся полноповоротной башне, предназначенным, в основном, для стрельбы прямой наводкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.