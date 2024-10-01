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ЦАХАЛ начал наземную операцию на юге Ливана

Израиль начал ограниченные наземные рейды против "Хезболлы" в Ливане
1:26
Правда ТВ

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступили к ограниченным наземным рейдам против объектов группировки "Хезболла" в приграничной зоне южного Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным израильского ведомства, объекты "Хезболлы" расположены в деревнях, близких к границе, и представляют непосредственную угрозу израильским общинам на севере Израиля. Солдаты действуют в соответствии с методическим планом, которому обучались и готовились в последние месяцы.

Операция получила название "Северные стрелы" и направлена против целей и инфраструктуры террористической организации "Хезболла" в ряде деревень, находящихся вблизи границы. Войска ЦАХАЛ начали "ограниченные, локальные и целенаправленные рейды" в приграничных районах.

Поддержку наземным войскам ЦАХАЛ оказывают военно-воздушные силы и артиллерия. План операции был разработан Генштабом и Северным командованием, а подготовка длилась последние несколько месяцев. Этапы операции утверждены правительством страны.

Операция "Северные стрелы" будет идти параллельно с боевыми действиями в Газе и других районах. Израильские власти подчёркивают, что цель операции — нейтрализовать угрозу, исходящую от "Хезболлы", и обеспечить безопасность израильских граждан.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. 

История

ЦАХАЛ был создан через две недели после основания государства, во время войны за независимость. Временное правительство во главе с Давидом Бен-Гурионом приняло решение о создании армии, и 26 мая 1948 года премьер-министр подписал «Указ об Армии обороны Израиля» (ивр. פקודת צבא הגנה לישראל‎).
К началу июня 1948 года, между руководством «Хаганы» (Исраэль Галили и Леви Эшколь) и руководителями других подпольных военизированных организаций «Эцель» (Менахем Бегин) и «ЛЕХИ» (Натан Ялин-Мор, Исраэль Эльдад) было подписано соглашение о том, что их боевые подразделения будут интегрированы в ЦАХАЛ. Исключение составляли подразделения этих организаций в Иерусалиме, на который тогда не распространялся израильский суверенитет. Поскольку большую часть ЦАХАЛ составили члены «Хаганы», он в основном сохранил её организационное строение.

Доктрина

Способ использования армии — доктрину действий — разработал в 1949 году комитет под председательством полковника Хаима Ласкова. Доктрина исходила из израильской оценки геополитического положения Израиля.
11 июля 2013 года министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, которая изменила характер угрозы еврейскому государству, назрела необходимость в армейских реформах:
Основные направления, по которым будут произведены наиболее важные изменения — разведка, прослушивание, активные действия в киберпространстве, оснащение современным вооружением. Все реформы пройдут на фоне серьёзных бюджетных сокращений. Планируется увольнение 5000 военнослужащих, роспуск нескольких эскадрилий и бронетанковых частей, создание на Голанских высотах отдельного округа, который станет базой для отражения возможной агрессии со стороны Сирии. Планируются сокращение количества военных кораблей, списание устаревших зенитных комплексов, закрытие в Генеральном штабе отдела логистики. При резко снижаемом количестве и продолжительности полевых учений уделяется особое внимание технологическому оснащению боевых частей. Программа сокращений сделает армию количественно меньше, но качественно лучше. «ЦАХАЛ переживает эпоху революционных изменений. Скоро у нас будет качественно иная армия», — пообещал Яалон.
Главной целью реформы военной доктрины станут недопущение контрабанды оружия и предотвращение терроризма. Армия готовит новые подразделения, которые должны будут защищать страну от угроз, возникающих в результате новой стратегической ситуации на Ближнем Востоке. Новая концепция включает в себя точечные удары, наподобие тех, которые наблюдались в последнее время в Сирии. ЦАХАЛ назвал новую концепцию «битвы между войнами». Термин был придуман для описания динамической политической и военной кампании. Подобная кампания разбивается на три компонента:
  • предотвращение
  • дезорганизация
  • сдерживание.
Начата разработка новых стандартов и распределение ролей согласно новой концепции.

Служба по призыву

Закон о военной службе устанавливает следующие виды обязательной военной службы в Армии обороны Израиля:
  • срочная служба;
  • служба в резерве.

Критерии призыва

По закону все граждане Израиля, включая имеющих второе гражданство и проживающих в другой стране, а также все постоянно проживающие на территории государства, по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в ЦАХАЛ. По состоянию на 2021 год срок срочной службы для мужчин — 30 месяцев, для женщин — 24 месяца (2 года). Закон распространяется на всех граждан государства, но не соблюдается в отношении арабов и бедуинов, которые могут служить в армии добровольцами.

Освобождения от призыва

Освобождены от призыва:
  • Женщины — состоящие в браке на момент призыва или по состоянию здоровья.
  • Мужчины — по состоянию здоровья.
  • Репатрианты — прибывшие в страну после 1 июня 2015 года в возрасте 22 или более лет или имеющие детей (по состоянию на 01.03.2016). Репатрианты, прибывшие в страну до 31 мая 2015 года, старше 26 лет.
Мужчины, обучающиеся в еврейских религиозных школах (йешивах), получают отсрочку на время их учёбы, которая может длиться всю жизнь. Религиозные девушки имеют право на освобождение от воинской обязанности либо на прохождение альтернативной службы — в больницах, образовательных учреждениях, добровольческих организациях. Таким образом, несмотря на то, что официально все еврейские граждане Израиля обязаны проходить военную службу, подавляющее большинство ультрарелигиозных евреев в армии не служит, что является источником напряжения в обществе.

Женщины в армии

Отличием ЦАХАЛа от многих других армий является то, что женщины являются военнообязанными. В соответствии с § 39—40 Закона о Службе безопасности, еврейки могут быть освобождены от прохождения военной службы по религиозным убеждениям, браку, беременности или материнству. По окончании срочной службы подавляющее большинство женщин освобождается от ежегодных военных сборов.
В войне за независимость 1948 года, в связи с тяжёлым положением страны, женщины приняли активное участие в защите Израиля, а с окончанием войны они практически перестали участвовать в боевых операциях. В настоящее время большинство женщин призывается в небоевые части. По состоянию на 2021 год, женщины составляли около 40 % среди проходящих срочную военную службу и примерно 25 % офицерского состава. В 2022 году впервые в истории страны звания майора Армии обороны Израиля была удостоена мусульманка-арабка, Элла Вавея.
В 2001 году при Генеральном штабе было учреждено Управление советника по делам женщин-военнослужащих, занимающееся вопросами «соблюдения равных возможностей» в ЦАХАЛ (но не касающееся женских привилегий). Управление возглавила генерал Сюзи Йогев.

Резервистская служба

После окончания регулярной службы все лица рядового и офицерского составов могут призываться ежегодно на резервистские сборы на срок до 45 дней.
Активная резервистская служба (ивр. שירות מילואים פעיל‎ — «Шерут Милуим Паиль») продолжается до достижения резервистом возраста 45 лет для офицеров и 40 лет для остальных.

Структура

Армия обороны Израиля состоит из трёх видов вооружённых сил: сухопутные, военно-воздушные и военно-морские. Начата реализация решения о создании четвёртого вида вооружённых сил — кибернетических войск.
Армию возглавляет Генеральный штаб. Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и Военно-морские силы имеют отдельное командование, подчиняющееся Генштабу. Управление войсками осуществляется с помощью уникальной системы связи, визуализации, приёма и передачи тактической информации ЦАЯД («Цифровая армия»). Генеральному штабу подчиняется также специальное Командование глубинных операций, назначением которого является ведение боевых действий в глубине территории противника, на значительном удалении от границ страны (самые элитные подразделения израильского спецназа: спецназ Генерального штаба «Сайерет Маткаль», спецназ Военно-воздушных сил «Шальдаг» («Зимородок»), морские диверсанты 13-й флотилии Военно-морского флота и подразделение 669 ВВС, назначением которого всегда являлись поиск и спасение лётчиков, сбитых над территорией врага).
Сухопутные силы делятся на три военных округа: Северный, Центральный и Южный. После войны в Персидском заливе создано также Управление тылом.
Генеральный штаб состоит из 6 управлений: Оперативное, Управление планирования, Управление личного состава, Разведывательное управление, Управление глобальной стратегии, Управление связи и киберзащиты и Управление технологии и логистики.
По состоянию на 2017 год:
  • Военный бюджет: оборонные расходы превысят 56 млрд шекелей.
  • Общая численность регулярных вооружённых сил: 176,5 тыс. чел.
  • Военизированные формирования: 8,05 тыс. чел. (в том числе пограничная охрана — 8 тыс., береговая охрана — 50).
  • Комплектование: по призыву. Срок службы: офицеры — 48 (мужчины) и 36 (женщины) месяцев, военнослужащие других категорий — 32 (мужчины) и 24 (женщины) месяца.
  • Резерв: 565 тыс. чел., в том числе СВ — 380 тыс., ВВС — 24,5 тыс., ВМС — 3,5 тыс.
  • Мобилизационные ресурсы: 3,11 млн чел., в том числе годных к военной службе 2,55 млн.
  • Сухопутные войска (2017 год): 133 тыс. чел., 3 территориальных Командования (Северное, Центральное, Южное), Командование тыла, Командование охраны границ, 2 штаба корпуса (479 Северный корпус и 446 корпус Генштаба), представляющих собой переходное звено командования между округом и дивизиями на случай войны, 2 регулярные и 2 резервные бронетанковые, 1 резервная лёгкая (механизированная), 1 особая (десантная) резервная, 5 территориальных дивизий. В составе как регулярных, так и резервных дивизий могут быть как регулярные, так и резервные бригады. Каждая регулярная бригада имеет 1—4 «дочерние» резервные (как боевые, так и территориальные), где и проходят резервистскую службу (милуим) и переподготовку её резервисты. Оргштатная структура формирований зависит от оперативной обстановки. В свою очередь, бригады могут иметь в составе как регулярные, так и резервные батальоны. Всего бригад и отдельных батальонов:
    • в боевых частях: 10 бронетанковых (3 регулярных, 1 учебная, 6 резервных), 11 пехотных (4 регулярных, 1 учебная и 6 резервных), 5 десантно-аэромобильных (1 регулярная, 4 резервных, в том числе 1 особая десантно-штурмовая), 1 регулярная сводная специального назначения (диверсионные, контрпартизанские, антитеррористические части армии), 5 артиллерийских (3 регулярных, в том числе 1 ракетная, 1, учебная, 1 резервная) бригад, 3 регулярных инженерных штурмовых и 12 резервных инженерных (8 штурмовых, 3 тяжёлой инженерной техники и 2 переправочных) батальонов. 12 регулярных батальонов связи (3 подчинения Генеральному штабу, 3 — военным округам, 6 — дивизионных) и 2 резервных корпусных, 1 регулярный батальон РЭБ.
    • в территориальных частях (охрана границы): 5 регулярных лёгких патрульных пехотных батальонов, 5 регулярных батальонов полевой разведки, 5 регулярных батальонов связи, 2 резервных бронетанковых, 3 резервных пехотных, 1 учебная пехотная, 3 резервных артиллерийских, и 14 территориальных пехотных бригад в составе 5 территориальных дивизий. Ещё 1 территориальная пехотная бригада подчинена напрямую Штабу ЦВО. Территориальные бригады имеют регулярные штабы, регулярные роты тяжёлой инженерной техники и разминирования, регулярные роты связи и 3 резервных пехотных батальона.
    • в службе тылового обеспечения: 1 регулярный полк технического обеспечения (5 батальонов), 3 регулярных батальона танковых транспортёров, 3 регулярных окружных батальона и 3 резервистских полка гарнизонно-базовых транспортных перевозок, 17 резервистских тыловых полков окружного и дивизионного подчинения (каждый полк имеет медицинский, хозяйственный, ремонтный батальоны и отдельные роты; большая часть состава данных подразделений — резервисты).
    • в войсках Гражданской обороны (частях Управления тыла): 4 регулярных поисково-спасательных батальона, 18 резервных батальонов РХБ-защиты, 18 резервных поисково-спасательных батальонов, 6 резервных лёгких пехотных батальонов.

Состав армии

Приблизительный состав регулярной армии на 2017 год:

Сухопутные войска

Сухопутные войска — состоят из бронетанковых, пехотных (включая десантные), артиллерийских, инженерных, пограничных (включают смешанные патрульные лёгкие батальоны, полевую разведку — войска боевого сбора и регулярные штабы и отдельные регулярные подразделения 15 территориальных бригад) войск, войск связи. Имеют 133 тыс. военнослужащих срочной и сверхсрочной службы (а также 380 тыс. резервистов).

Войска специального назначения

  • Командование глубинных операций
  • Центр специальной подготовки (парашютной, антитеррористической, кинологической, снайперской) — база «Миткан Адам».
  • Войска радиоэлектронной борьбы
  • Войска информационных операций

Мотопехотные бригады

  • 35-я («Цанханим») — мобильная парашютно-десантная бригада («красные береты»).
  • 89-я («Оз (Коммандо)») — сводная бригада подразделений специального назначения.
  • 1-я («Голани») — тяжёлая пехотная (ХИР, «коричневые береты»).
  • 84-я («Гивати») — тяжёлая пехотная (ХИР, «сиреневые береты»).
  • 933-я («Нахаль») — пехотная (ХИР, «светло-зелёные береты»).
  • 900-я («Кфир») — пехотная (ХИР, «пятнистые береты»).
  • 828-я («Бисламах») — школа младших командиров (БИСЛАМАК), школа пехотных специалистов (БИСЛАХ).

Бронетанковые бригады («чёрные береты»)

  • 162-я дивизия («Ха-Плада»)
    • 401-я бригада («Иквот ха-Барзель»)
  • 36-я дивизия («Гааш»)
    • 188-я бригада («Барак»)
    • 7-я бригада («Саар ми-Голан»)
  • 460-я бригада «Бней Ор» — школа бронетанковых войск (БИСЛАШ).

Артиллерийские части и соединения («бирюзовые береты»)

  • 36-я дивизия («Гааш»)
    • 282-я артбригада («Хативат ха-Эш»/«Уцба́т Гола́н»)
  • 162-я дивизия («Ха-Плада»)
    • 215-й артполк «Уцба́т Аму́д ха-Эш»
    • 425 артиллерийский полк «Уцба́т Шальхевет Эш».

Инженерные части («серебристые береты»)

  • 401-я бронетанковая бригада
    • 601-й батальон («Асаф»)
  • 7-я бронетанковая бригада («Саар ми-Голан»)
    • 603-й батальон («Лахав»)
  • 188-я бронетанковая бригада («Барак»)
    • 605-й батальон («Махац»).
  • 614-й инженерный батальон («Ха-Юваль») — Школа инженерных войск (база «Махане Цукей Увда»)
    • Яалом («Йехидат Хандаса ле-Месимот Меюхадот» — спецназ инженерных войск).

Пограничные части («песчаные береты»)

  • Войска связи
  • Техническое, транспортное, тыловое обеспечение
  • Управление тыла — войска гражданской обороны
  • Главные учебные центры, базы подготовки и базы хранения СВ

Военно-морские силы

Военно-морской флот — 13 тыс. военнослужащих срочной и сверхсрочной службы (а также 23 тыс. резервистов):
  • 3 дивизиона (914, 915, 916) патрульных катеров типа «Дабур», «Супердвора», «Шальдаг»
    • 914-я сторожевая эскадра — отряды сторожевых катеров «Ясъур», «Перес»
    • 915-я сторожевая эскадра — отряд сторожевых катеров «Барак»
    • 916-я сторожевая эскадра — отряды сторожевых катеров: Кариш, «Базак», «Касиф», «Тригон», отряд беспилотных катеров «Абир ha-Ям», Снапир («Ласта») — Подразделение специальных операций.
  • 3 флотилия ракетных кораблей («Шайетет 3»)
    • 33 дивизион — ракетные корветы «Саар−5»
    • 30 дивизион — ракетные катера «Саар−4.5»
    • 31 дивизион — ракетные катера «Саар−4.5»
    • 34 дивизион — ракетные катера «Саар−4.5» и вспомогательные суда
  • 7 Флотилия подводных лодок
  • 13 Флотилия («Шайетет 13») — морские коммандос (специальное Командование глубинных операций).
  • Морская разведка
  • Радиолокационная служба
  • ЯЛТАМ (Подразделение подводных операций) — минирование/разминирование, ремонт судов и коммуникаций — Подразделение боевых водолазов

Военно-воздушные силы

Военно-воздушные силы — 52 000 военнослужащих срочной и сверхсрочной службы (а также 28 000 резервистов):
  • Командования спецназа ВВС (МАКААМ — «Мефкедет Кохот ха-Авир ха-Миухадим»). Включает:
    • «Йехидат симун матарот» — специальное подразделение поиска и указания места сброса грузов для частей, действующих в тылу врага.
    • АСАМ («Исуф вэ-Симун Матарот») — подразделение разведки целей ВВС
    • 5700 спецбатальон передовой авиавысадки ЙАХАК («Йехидат ха-Ханхата ха-Хидмит» — подготовка полевых аэродромов)
  • Подразделение «Шальдаг» («зимородок») — спецназ израильских ВВС, целеуказание для ВВС и зачистка объектов (специальное Командование глубинных операций).
  • спасательно-эвакуационное подразделение 669 (специальное Командование глубинных операций).
  • 533 батальон связи ВВС
  • 502 специальное подразделение проводной связи «Йехидат ха-Кешер»
  • подразделение РЭБ ВВС «Орвей ха-Шхаким»
  • подразделение воздушной ретрансляции «Йехидат ха-Мемсар ха-Мутас»
  • 1 авиакрыло (авиабаза Рамат-Давид)
  • 2 авиакрыло (авиабаза Сдот-Миха)
  • 4 авиакрыло (авиабаза Хацор)
  • 6 авиакрыло (авиабаза Хацерим)
  • 8 авиакрыло (авиабаза Тель-Ноф)
  • 10 авиакрыло (авиабаза Увда)
  • 15 авиакрыло (авиабаза Сде-Дов)
  • 21 авиакрыло (авиабаза Хайфа)
  • 25 авиакрыло (авиабаза Рамон)
  • 28 авиакрыло (авиабаза Неватим)
  • 30 авиакрыло (авиабаза Пальмахим)
  • Боевые самолёты: F-15 A,B,C,D Baz (106-я и 133-я эскадрильи); F-15I Raam (69 эскадрилия), F-16 A, B Nez (116 и 140 эскадрильи), F-16 °C,D Barak (101, 105, 109, 110, 117 эскадрильи) , 16I Sufa (107-я, 119-я, 201-я, 253-я эскадрильи), F-35 Adir (116 и 140 эскадрильи после снятия с вооружения F-16 A, B Nez), планируется к 2016 году
  • Разведывательные самолёты: В-200 «Цофит», RS-12 «Кукия», A-36 «Хофит» (100-я и 135-я эскадрильи)
  • Боевые вертолёты: AH-64 Apache (113-я, 190-я эскадрильи).
  • Транспортные самолёты: C-130 Hercules (103-я, 131-я эскадрильи); Boeing 707 и IAI SeaScan (120-я эскадрилья);
  • Транспортные вертолёты (CH-53 Sea Stallion, UH-60 Black Hawk)
  • Многоцелевые беспилотные летательные аппараты: Hermes 450 (166 эскадрилья), IAI Heron, IAI Heron TP (200-я эскадрилья), IAI Eitan (210-я эскадрилья).
  • Лётная школа ВВС Израиля (БИСТ-12) расположена на авиабазе Хацерим (БАХА-6)
  • Школа БПЛА БИСКАТМАН
  • Противовоздушная и противоракетная оборона

Специальные войска

Военная помощь США

23 июля 1952 года США и Израиль заключили двустороннее соглашение о военной помощи — «Mutual Defence Assistance Agreement» (TIAS 2675), в соответствии с которым начались поставки американского вооружения и военной техники в Израиль.
26 сентября 1962 года правительство США в изменение своей прежней политики согласилось продать Израилю дивизион ЗРК «Хоук» (таким образом Израиль стал первой страной, не входившей в состав блока НАТО и получившей это оружие). Государственный департамент при этом заявил, что данная поставка была призвана компенсировать поставку наступательных видов вооружения странами Советского блока арабским соседям Израиля и сохранить баланс силы на Ближнем востоке.
В 1968 году правительство США разрешило продажу Израилю 48 самолётов A-4 «Скайхок» и 50 самолётов F-4 «Фантом».
В ноябре 1971 года США и Израиль заключили соглашение, в соответствии с которым Израиль получил право производить по лицензии некоторые виды американского оружия, боеприпасов, военного снаряжения и военной техники.
В 1973 году, после начала Войны Судного дня, США поставили в Израиль значительное количество вооружения, боеприпасов и боевой техники по «воздушному мосту» (Операция «Nickel Grass»).
В 1976 году Конгресс США принял «поправку Саймингтона», а в 1977 году — «поправку Гленна», в соответствии с которыми установлен запрет на поставки вооружения из США в страны, которые осуществляют программы создания атомного оружия. Е. М. Примаков отмечает, что поправки Сайминтона — Гленна никогда не применялись в отношении Израиля. Другие источники считают Израиль государством, предположительно обладающим таким оружием и рассматривающим его в качестве средства для нанесения «второго удара» по агрессору в случае его нападения.
30 ноября 1981 года США и Израиль подписали «Меморандум о взаимопонимании в области стратегического сотрудничества».
С 1987 года США ежегодно оказывают Израилю военную помощь по программе FMF, при этом, в отличие от всех других государств, получающих военную помощь из США по данной программе, Израиль вправе расходовать 25 % сумм на собственные военные программы. В период 1998—2007 гг. по программе FMF США перечисляли Израилю 2,4 млрд долларов в год; в 2008 было подписано новое соглашение, в соответствии с которым США взяли на себя обязательства в 2008—2017 гг. предоставить военную помощь по программе FMF в объёме 30 млрд долларов (в среднем, по 3 млрд долларов в год; фактически в 2008—2013 объём помощи варьировался в пределах 2,9-3,1 млрд долларов в год); в 2013 году было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым США взяли на себя обязательство в 2018—2027 гг. предоставить Израилю военную помощь по программе FMF в объёме 40 млрд долларов. Следует учитывать, что программа FMF не является единственной программой США по предоставлению военной помощи Израилю.
В 1990 году Израиль подписал с США соглашение о участии в программе «хранения военных резервов для союзников США», в соответствии с которым на территории страны были оборудованы шесть складов хранения вооружения, бронетехники и боеприпасов. Первоначально стоимость вооружения на складах составляла 100 млн долларов США, в 1991 году, после войны в Персидском заливе, этот объём был увеличен до 300 млн долларов, затем — до 400 млн долларов, а в декабре 2009 года — до 800 млн долларов. Хотя вооружение не принадлежит Израилю, в соответствии с соглашением ЦАХАЛ может получить доступ на склады и использовать хранящееся оружие «с разрешения США» или «в экстренной ситуации».
В ходе подготовки к Войне в Персидском заливе (1991) и создания коалиции против С. Хусейна с участием арабских стран (и, соответственно, без Израиля), США гарантировали уничтожение иракских «Скадов» в течение первых дней операции и защиту от обстрела Ираком. С этой целью, на территории Израиля были размещены 7 батарей ЗРК «Пэтриот», которым, в конечном счёте, не удалось перехватить все запущенные по Израилю ракеты (из 40 выпущенных ракет было перехвачено только 34).
В 1995 году в рамках «программы спецпоставок» США были «готовы безвозмездно передать» Израилю 14 боевых вертолётов «Кобра» и 30 тыс. автоматов М-16 в дополнение к «ранее поставленным» двум батареям ЗРК «Пэтриот», 75 истребителям F-15 и F-16, 450 пусковых установок ПТУР TOW, 336 грузовикам и тягачам, 10 вертолётам UH-60 «Блэк Хок», партии противокорабельных ракет «Гарпун» и 650 противотанковым ракетам для вертолётов AH-64.
В 2000 году США предоставили 200 млн долларов для строительства и оснащения двух тренировочных баз, предназначенных для подготовки резервистов.
В 2008 году из США было получено радиоэлектронное оборудование (радиолокационная станция AN-TRY-2 сантиметрового диапазона и мобильный терминал приёма данных JTAGS)

Дополнительные сведения

  • Отличительной чертой израильской армии является серьёзное отношение к пресечению «дедовщины». При признаках появления неуставных отношений проводятся расследования на очень высоком уровне, которые могут повлечь наказание офицерского состава базы, на которой произошёл инцидент. После обнаружения и надлежащего расследования виновники инцидентов отправляются в военную тюрьму.
  • Солдаты, проходящие срочную службу в рядах ЦАХАЛа, получают ежемесячное денежное содержание. На 2019 год его размер составлял 810 новых шекелей (ок. 200 $), в боевых частях эта сумма составляет 1600 новых шекелей. В то же время Израиль расходует в среднем 23 тысячи новых шекелей (ок. 6400 $) в месяц на выплату денежного довольствия сверхсрочным служащим. Солдаты-контрактники и офицеры составляют 15 % численности израильской армии.
  • Как сообщил в интервью изданию «Едиот Ахронот» председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, за 12 лет с января 1980 по декабрь 1992 гг. в ходе учений и манёвров погибли 96 и получили ранения и травмы 230 военнослужащих ЦАХАЛ.
  • По официальным данным Министерства обороны Израиля, за 10 лет с 2002 по 2012 год покончили жизнь самоубийством 237 солдат израильской армии. В 2003 году газета «Маарив» сообщила, что самоубийство стало основной причиной гибели военнослужащих израильской армии, однако в дальнейшем количество самоубийств удалось уменьшить (Для сравнения, в армии США в 2010 году покончили жизнь самоубийством 156 военнослужащих, в 2011 году — 165 военнослужащих и в 2012 году — 177 военнослужащих. А только за 2008 год Вооружённые Силы Российской Федерации в результате суицида потеряли 523 военнослужащих. В период с 2005 по середину 2009 года свёл счёты с жизнью 2531 военнослужащий, что соответствует среднероссийскому показателю — 29 случаев на 100 тысяч населения в год.).
  • Согласно соглашениям в Осло, израильская армия выполняет военные и полицейские функции на части территории Западного берега реки Иордан («территория С»).

Форменная одежда

Форменная одежда Армии обороны Израиля подразделяется на:
  • парадно-повседневную форму (маде́й а́леф) — оливкового цвета для солдат и офицеров срочной службы сухопутных войск и бежевого цвета для солдат и офицеров срочной службы ВВС и ВМС
  • полевую форму (маде́й бет) — оливкового цвета для всех родов войск (в ВВС также используются комбинезоны различных оттенков синего)
  • парадную форму (маде́й эруи́м / маде́й ке́ва) — для прапорщиков и офицеров сверхсрочной службы — светло-зелёная рубашка и брюки/юбка цвета морской волны для сухопутных войск, голубая рубашка и синие брюки/юбка для ВВС, белая рубашка и чёрные брюки/юбка для ВМС
  • представительскую форму (маде́й срад) — для высокопоставленных офицеров, выполняющих представительские функции за границей:
    • летом: дополнительно к мадей эруим — китель серого цвета для сухопутных войск, синего цвета для ВВС, белого цвета для ВМС
    • зимой: дополнительно к мадей эруим — китель/пальто цвета морской волны для сухопутных войск, серо-синего цвета для ВВС, тёмно-голубого цвета для ВМС
  • парадную форму для особо торжественных случаев (маде́й га́ла) — для дипломатических приёмов, торжественных мероприятий высшего уровня, проводимых как в Израиле, так и за рубежом:
    • зимой: костюм серо-голубого цвета (для всех родов войск)
    • летом: костюм белого цвета с белой рубашкой и чёрным галстуком (для всех родов войск)

Береты

Основным головным убором в Израильской армии при парадно-повседневной форме одежды является берет. Цвет берета различается в зависимости от рода войск, а в сухопутных войсках цвета берета дополнительно различаются по виду войск и принадлежности к определённым пехотным бригадам. В передней части берета слева от центра размещается кокарда, свидетельствующая о виде войск. Распределение цветов беретов следующее:
  • ВВС — береты тёмно-серого цвета
  • ВМС — береты тёмно-синего цвета (в ходе церемоний иногда замещается фуражкой)
  • Сухопутные войска (включая небоевые структурные подразделения Генштаба) — береты оливкового цвета (название в армейском сленге: кумта́т ба́кум, то есть берет, получаемый на призывном пункте), при этом:
    • Берет светло-серого цвета — военно-инженерные войска
    • Берет бирюзового цвета — артиллерийские войска
    • Берет оранжевого цвета — Командование тыла
    • Берет светло-коричневого цвета (светлый хаки) — войска тактической разведки.
    • Берет синего цвета — военная полиция (при исполнении должности иногда заменяется белой фуражкой)
    • Берет чёрного цвета — бронетанковые войска (в прошлом использовался также для войск связи и артиллерийских войск)
    • Берет желто-камуфлированный — смешанные батальоны
    • Берет тёмно-зелёного цвета — Управление разведки
    • Регулярные пехотные бригады:
      • «Цанханим» — алые (в настоящее время заменяется на крапово-бордовые) береты (береты данного цвета также используются рядом спецподразделений)
      • «Голани» — коричневые береты
      • «Гивати» — фиолетовые береты (такие же носят бойцы батальона бедуинских следопытов, однако они, в отличие от бойцов «Гивати», носят рыжие, а не чёрные ботинки)
      • «Нахаль» — светло-зелёные береты
      • «Кфир» — зелено-камуфлированные береты.

Отказники

Отказниками называют молодых людей, которые не желают по тем или иным причинам служить в армии, или военнослужащих, которые отказываются выполнять приказы командования. Тема отказников является предметом бурных дебатов в израильском обществе и прессе. Отказники в Израиле представляют весьма разные социальные и политические общественные группы. Израильско-палестинский конфликт является одной из причин, по которой некоторые призывники отказываются проходить службу в ЦАХАЛе. В 2009 году более 80 израильских студентов заявили о своём отказе служить в израильской армии в знак протеста против политики правительства Израиля в отношении сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
В 2003 году 27 израильских военных пилотов, в том числе бригадный генерал израильских ВВС Ифтах Спектор, написали начальству письмо, объявив об отказе совершать налёты на объекты в Палестинской автономии и перевозить израильских солдат, задействованных в операциях.
Согласно законодательству Израиля, отказ от службы в ЦАХАЛе карается тюремным заключением. Согласно некоторым источникам, с 2000 года около двухсот отказников были привлечены к ответственности. Некоторые израильские отказники обращаются в иностранные государства за получением статуса политического беженца.
Командиры ЦАХАЛа считают, что «отказничество» ставит под угрозу безопасность Израиля. По словам Главного военного прокурора Менахема Финкельштейна, «нет и не может быть морального оправдания отказу от службы в армии и исполнения воинского долга по политическим соображениям».

См. также

  • Военные награды Израиля
  • Список начальников Генштаба ЦАХАЛа
  • Звания Армии обороны Израиля
  • Знаки различия армии обороны Израиля
  • Марва
  • Махаль
  • Сар-Эль

Примечания

Литература и источники

  • Вооружённые силы Израиля — статья из Электронной еврейской энциклопедии
  • Лаффин Д. Израильская армия в конфликтах на Ближнем Востоке 1948—1973. Пер. с англ. — М.: АСТ; Астрель, 2002.
  • Общая информация и организация армии // ЦАХАЛ / Статьи  (неопр.). Waronline.org. Дата обращения: 22 августа 2012. Архивировано из оригинала 15 октября 2012 года.
  • Вооружённые силы Израиля // «Зарубежное военное обозрение», № 7, 1994. стр. 9-15
  • Фигуры на доске: ЦАХАЛ // Техника, вооружение, возможности Армии обороны Израиля, 19.07.2006 Архивная копия от 29 мая 2020 на Wayback Machine, Lenta.ru

Ссылки

  • Официальный сайт Цахала Архивная копия от 19 октября 2014 на Wayback Machine (англ.)
  • The Official Blog of the IDF Архивная копия от 8 мая 2020 на Wayback Machine (англ.)
  • Видеоканал Армия обороны Израиля на YouTube (англ.)
  • Обзор военно-политической обстановки в Израиле Архивная копия от 30 декабря 2018 на Wayback Machine
  • «Этический кодекс» Документальный фильм об Армии обороны Израиля.
  • Israel’s War History Документальный фильм (англ.)
  • ЦАХАЛ — Армия Обороны Израиля, справочная информация (недоступная ссылка)
  • צה"ל 2012 — ISRAELI FORCES 2012—2013 | IDF NEW POWER! | LONG VIDEO | HQ Архивная копия от 12 июля 2014 на Wayback Machine
  • Юрий Веремеев Таблица званий Армии Обороны Израиля Архивная копия от 15 апреля 2012 на Wayback Machine.
  • Ни одна армия не бережёт своих врагов так, как ЦАХАЛ Архивная копия от 24 ноября 2020 на Wayback Machine
  • «Народы обретают свободу на поле боя», Эли Лихтенштейн, 27.09.2010 (недоступная ссылка)
  • Олег Грановский. ЦАХАЛ/статьи. Танки и истребители танков
  • Девушки на службе в армии Израиля Архивная копия от 29 декабря 2010 на Wayback Machine Пресс-служба ЦАХАЛа. Слайд-шоу. 30 фотографий.
http://army.armor.kiev.ua/titul/izrail.shtml
http://inoforum.ru/inostrannaya_pressa/izrailskaya_molodyozh_otvergaet_prizyv_na_voennuyu_sluzhbu/
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/05/090525_russia_army_suicide.shtml?print=1
http://www.historichka.ru/works/arabi-izrael_ks/
http://www.perspektiva.co.il/show_file.asp?num=632
https://www.7kanal.com/news.php3?id=61836
http://www.israelprograms.org/JewishAgency/Russian/Education/Midrasha/Archive/8/Streshinskiy.htm?wbc_purpose=Basic&WBCMODE=PresentationUnpublished
http://www.biu.ac.il/Besa/books/maps.htm
http://9tv.co.il/news/2013/07/11/154154-print.html
http://mignews.com/news/politic/world/130813_172305_49530.html

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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