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В Николаевской области уничтожен эшелон ВСУ с боеприпасами

Минобороны РФ уничтожило эшелон ВСУ с боеприпасами
1:07
Правда ТВ

В Николаевской области был уничтожен железнодорожный эшелон Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором, по данным Telegram-канала "Военная хроника", могло находиться до 1300 тонн боеприпасов.

Согласно сообщению "ВХ", 12 стандартных вагонов с боекомплектом, которые загорелись после удара, содержали от 840 до 1300 тонн боеприпасов, в зависимости от типа используемого вагона. Это означает, по данным источника, что одним ударом удалось уничтожить примерно небольшой склад, рассчитанный на несколько недель стрельбы.

Особое внимание уделяется тому факту, что состав был уничтожен в движении. Кроме того, российские беспилотники снова появились в небе над центральными регионами Украины, фиксируя удары.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение эшелона утром 30 сентября. По данным ведомства, удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом "Искандер-М", в результате чего были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

Уточнения

Эшелон — железнодорожный состав (в том числе подвижной) определённого назначения с людьми или грузом.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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