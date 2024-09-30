Президент РФ подписал указ об осеннем призыве

Генштаб: призывники получат возможность обжаловать решения комиссий до суда через "Госуслуги"

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В понедельник Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве, который начнётся 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Всего планируется призвать 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.

В Генштабе Российской Федерации подчеркнули, что призывников не будут направлять в зону боевых действий. Об этом заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, слова которого приводят государственные агентства.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", — сказал он.

Ещё одной особенностью осеннего призыва станет возможность обжаловать решение военкомата до обращения в суд через портал "Госуслуги". В Генштабе также сообщили, что подать жалобу в призывную комиссию можно будет и через многофункциональные центры (МФЦ).

Уточнения

Генера́льный штаб (сокр. Генштаб, ГШ ВС) — центральный орган военного управления и основной орган оперативного управления вооружёнными силами во многих государствах.



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