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Правительство Российской Федерации внесло в ГД проект бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов

Правительство внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы
2:02
Правда ТВ

План доходов и расходов России на 2025-2027 годы был передан в Государственную Думу, где депутаты должны рассмотреть и одобрить бюджет. Об этом сообщают "Известия".

По словам зампредседателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплана Панеша, в течение следующих трёх лет будет расти как доходная, так и расходная часть бюджета. Он подчеркнул, что дефицит бюджета не будет превышать 1%, а все социальные вызовы будут успешно преодолены.

Каплан Панеш отметил, что планы по увеличению расходов на национальную безопасность в 2025–2027 годах являются положительной инициативой. Ранее стало известно, что на национальную оборону из бюджета РФ в 2025 году по проекту выделят около 13,5 триллионов рублей.

Зампредседателя Государственной Думы Владислав Даванков подчеркнул, что необходимо сфокусироваться на ключевых национальных приоритетах России, таких как технологический суверенитет, поддержка малоимущих, образование и здравоохранение.

Прогнозируется, что расходы бюджета в 2025 году составят 41,46 триллионов рублей, что на 5,7% больше, чем в 2024 году (39,4 триллиона рублей). В 2026 и 2027 годах расходы достигнут 44 и 45,9 триллионов рублей соответственно.

Рост доходов бюджета в 2025 году ожидается до 40,29 триллионов рублей, что на 11,6% больше, чем в 2024 году (36,1 триллиона рублей).

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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