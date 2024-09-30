Путин в годовщину присоединения Донбасса и Новороссии к России сделал заявление о СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в годовщину вхождения Донбасса и Новороссии в состав России. В своём обращении, которое опубликовал Кремль, глава государства подчеркнул, что специальная военная операция на Украине носит освободительный характер.

Как отметил российский лидер, несмотря на все попытки Москвы решить конфликт мирным путем, Запад готовил Украину к противостоянию с Россией с 2014 года.

"Они планомерно насаждали ненависть и радикальный национализм, разжигали вражду ко всему русскому, поставляли оружие, направляли наемников и советников, готовили украинскую армию к новой войне", — заявил российский лидер

Глава государства подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября 2022-го президент подписал законы об их ратификации.

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