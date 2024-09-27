Хорошие новости из зоны СВО. Освобождение Угледара, Селидово и Курахово. Что дальше?

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

Так быстро ВС РФ не двигались давно — с начала СВО.

Может быть, не так далёк от истины генерал Апты Алаудинов, который уверен, что СВО завершится к концу года. Действительно, Донбасс освобождать трудно, потому что это сплошная городская агломерация, сильно укреплённая. Дальше, вероятно, продвижение будет гораздо быстрее, потому что промежутки между населёнными пунктами составляют десятки километров.

Также новостью являются начавшиеся сильные удары ВКС РФ по городу Запорожье.

Армия РФ близка к тому, чтобы освободить Угледар и открыть себе дорогу к Запорожью? Чем объясняется возникший оперативный кризис у ВСУ на угледарском и других направлениях? Какую тактику используют ВС РФ? Это уже обвал фронта или временные успехи? Хватит ли бойцов для закрепления? Будет ли переход к мирным переговорам после освобождения конституционно закреплённых новых территорий РФ?

На вопросы обозревателя Pravda.Ru Любови Степушовой отвечает политолог, военный волонтёр, публицист, председатель Общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Уточнения

Запоро́жье (укр. Запорі́жжя, до 1921 года Александровск) — город на юге Украины, расположенный на реке Днепр.



Угледа́р (укр. Вугледа́р) — город в Волновахском районе Донецкой области Украины.

