Россию призвали не вмешиваться в дела Узбекистана после избиения учительницей школьника за русский язык. Как отреагировали в МИД?

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов заявил, что принцип невмешательства во внутренние дела друг друга важен для укрепления доверия между Ташкентом и Москвой. Такое заявление было сделано на фоне скандала с учительницей, избившей школьника.

Об избиении школьника стало известно 25 сентября. Как сообщалось в узбекистанских СМИ, учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. В ответ на просьбу, учитель нанесла ребенку травмы. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Уполномоченный по правам ребенка Узбекистана Сурайе Рахмонова взяла ситуацию на личный контроль.

По факту произошедшего официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила разъяснения у Узбекистана. На просьбу российского ведомства отреагировал вице-спикер парламента страны Алишера Кадирова, призвал Москву «заниматься своими делами».

В ответ на это Россия сделало представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Является нейтральным государством.



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