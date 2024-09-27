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«Злые русские хакеры» опубликовали данные более 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область

1:13
Правда ТВ

"Злые русские хакеры" (RaHDit) опубликовали данные более 800 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые вторглись в Курскую область. Среди них около 200 иностранных наёмников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.

Установлены также представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА.

В списке значится, в частности, Юлия Горзова (Пискун). Военнослужащая из Киевской области числится оператором БПЛА 2-го отделения роты ударных беспилотных систем. Еще один оператор беспилотников — Роман Пицкив из Ивано-Франковской области. В перечне иностранных наемников указаны Вардан Хаковян из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен из Турции, Ави Шварц из Израиля и прочие.

Хакеры призвали украинских боевиков сдаваться и сложить оружие, а также выразили уверенность, что российские военные ликвидируют оставшихся военных ВСУ.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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