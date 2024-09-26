Саммит БРИКС — большой переполох и большие ожидания

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

Месяц остался до начала саммита БРИКС в Казани. Ожидается, что в ходе мероприятия от стран Глобального Юга могут быть сделаны важные заявления о несогласии с антироссийскими санкциями Запада.

Предполагается также объявить о создании альтернативной платёжной платформы, которой могли бы пользоваться члены объединения и другие заинтересованные страны.

"Одна из возможностей, которую мы с коллегами обсуждаем, — это возможность некоего общего депозитарного моста, основанного на технологии блокчейн, который мог бы объединить финансовую инфраструктуру рынков наших стран", — сказал заместитель главы минфина Иван Чебеско.

Есть ли другие возможности у БРИКС? Можно ли строить на основе БРИКС новую ООН? Эти и другие вопросы в программе "Точка зрения" обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова обсуждает с главой Евразийского Аналитического клуба, политологом-международником Никитой Мендковичем.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.



Организа́ция Объединённых На́ций (акрон. ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.

