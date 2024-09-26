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Личное мнение Дарьи Митиной: революция террора

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Правда ТВ » Личное мнение

Историк Дарья Митина в программе "Личное мнение" о главных новостях недели.

Надо ли ждать масштабирования "пейджерной атаки"? Израиль уничтожает всё, до чего может дотянуться, при гробовом молчании ООН. Просроченный презентовал сенильной хромой утке план сошествия в ад. Бранденбург, надёжный как часы, спас немецкое правительство, а французское правительство сформировано Макроном, наплевавшим на волю французов. Президентом Шри-Ланки избран коммунист.

Уточнения

Терро́р (лат. terror и фр. la terreur — «страх, ужас») — запугивание политических противников путём физического насилия или угрозой его применения.

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Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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