Личное мнение Дарьи Митиной: революция террора

0:33 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Личное мнение

Историк Дарья Митина в программе "Личное мнение" о главных новостях недели.

Надо ли ждать масштабирования "пейджерной атаки"? Израиль уничтожает всё, до чего может дотянуться, при гробовом молчании ООН. Просроченный презентовал сенильной хромой утке план сошествия в ад. Бранденбург, надёжный как часы, спас немецкое правительство, а французское правительство сформировано Макроном, наплевавшим на волю французов. Президентом Шри-Ланки избран коммунист.

Уточнения

Терро́р (лат. terror и фр. la terreur — «страх, ужас») — запугивание политических противников путём физического насилия или угрозой его применения.

