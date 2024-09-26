Личное мнение Дарьи Митиной: революция террора

Историк Дарья Митина в программе "Личное мнение" о главных новостях недели.
Надо ли ждать масштабирования "пейджерной атаки"? Израиль уничтожает всё, до чего может дотянуться, при гробовом молчании ООН. Просроченный презентовал сенильной хромой утке план сошествия в ад. Бранденбург, надёжный как часы, спас немецкое правительство, а французское правительство сформировано Макроном, наплевавшим на волю французов. Президентом Шри-Ланки избран коммунист.
Терро́р (лат. terror и фр. la terreur — «страх, ужас») — запугивание политических противников путём физического насилия или угрозой его применения.
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Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.