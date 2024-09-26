В ДНР мошенники пытались продать гуманитарную помощь, предназначенную для солдат

В Светлодарске, расположенном в Донецкой народной республике, местные мошенники организовали продажу гуманитарной помощи, предназначенной для российских военнослужащих. Об этом сообщает Readovka.
"Солдаты воюют, а у нас тут коррупция", — рассказывает местная жительница.
В городе был открыт нелегальный рынок, где на прилавках было выставлено снаряжение для российских солдат — ботинки, камуфляж и другое обмундирование.
Когда одна из местных жительниц поинтересовалась у продавцов о происхождении товаров, они старались избегать вопросов, отворачиваясь и скрывая свои лица. На её вопрос о стоимости товара один из продавцов уклонился, утверждая, что всё "бесплатно", в то время как другой без стеснения предложил ей купить что-нибудь.
Гуманитарная помощь — вид безвозмездной помощи (содействия); средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани.
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