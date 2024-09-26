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Трамп описал Украину фразой "страна в руинах". Он считает, что у Киева нет козырей для победы

0:58
Правда ТВ

Бывший президент США Дональд Трамп описал Украину словами "страна в руинах". Заявление политика приводит издание Associated Press.

По его словам, украинские власти больше не имеют козырей, чтобы завершить конфликт в свою пользу.

"Если бы Владимир Зеленский немного бы уступил еще до начала боевых действий, то никто бы не уехал, каждое здание стояло бы еще 2000 лет (…) Какую сделку он сейчас может заключить? Украина разрушена, у Киева не осталось козырей", — отметил политик.

Трамп также назвал Джо Байдена и Камалу Харрис виновными в эскалации конфликта на Украине. Они, по его словам, "снабдили Зеленского деньгами и боеприпасами, количество которых еще ни одна страна никогда не видела".

Ранее Трамп отмечал, что, отказываясь заключить сделку с Россией, Зеленский не стремится завершить конфликт на Украине.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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