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Бывший адвокат Ефремова предлагал участвующим в СВО заключенным отсидеться в тылу за 1 миллион рублей

1:11
Правда ТВ

Бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал мобилизованным заключенным, участвующим в специальной военной операции (СВО), отсидеться в тылу за 1,2 миллиона рублей. По данным Mash, он зарабатывал на осужденных, когда служил в 95-м полку.

Одна из жён сидельцев рассказала, что в марте её муж решил пойти на фронт вместо отбывания срока. Пашаев предложил устроить его в полк в тылу, чтобы служить было поспокойнее. За услугу попросил 1,2 миллиона рублей. Чтобы не вызывать подозрений, сумму он предлагал разбить на два платежа.

В последний момент женщина отказалась от предложения, вспомнив про историю с актёром Михаилом Евремовым.

Пашаева также подозревают в получении трёх миллионов рублей за поддельное ранение – по данным следователей, он специально объявил себя раненым, чтобы получить государственное пособие

18 сентября экс-адвоката задержали по делу о мошенничестве. Его подозревают в мошеннических действиях на сумму более 45 миллионов рублей.

Уточнения

Эльман Магеррам оглы Пашаев (род. 22 декабря 1971, Шишкая, Варденисский район, Армянская ССР, СССР) — российский адвокат, получивший известность в результате участия в деле актёра Михаила Ефремова.

Заключённый (ЗК, «ЗэКа», «зэк») — лицо, подвергнутое аресту (арестант) в порядке меры пресечения, человек, лишённый свободы по приговору суда и отбывающий наказание в специальном учреждении — колонии, следственном изоляторе, тюрьме и тому подобное.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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