Умер актёр Роман Мадянов, сыгравший полковника Колобкова в сериале "Солдаты". Что стало причиной смерти?

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ведущая Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале сообщила о смерти актера Романа Мадянова. Он стал известен благодаря ролям в фильме "Левиафан" и сериалах "Домашний арест" и "Солдаты". Ему было 62 года.

"Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!" — написала она.

Причиной смерти Романа Мадянова стала онкология. Весной артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и лёгкого. Как сообщает SHOT, Прибывшие врачи ничего не смогли сделать.

В начале сентября все спектакли с участием Романа Мадянова были отменены из-за ухудшения самочувствия. Его родные рассказали, что помимо онкологии у него диагностировали коксартроз. Актёру сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

Уточнения

«Солда́ты» — российский комедийный телесериал. Производители — телекомпания «РЕН ТВ» и продюсерский центр «Леан-М». Премьера состоялась на телеканале «REN TV» 23 августа 2004 года.



Рома́н Серге́евич Мадя́нов (22 июля 1962, Дедовск, Московская область — 25 сентября 2024, Бояркино, Московская область) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации (1995).



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