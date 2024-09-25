Трое мужчин избили двух сотрудников ДПС в Дагестане

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников ДПС

В Дагестане трое хулиганов напали на сотрудников Госавтоинспекции после погони, по факту чего возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 25 сентября, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трёх жителей Республики (Дагестан), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти группой лиц)", — сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации Readovka, вечером во вторник, 24 сентября, в селе Раздолье полиция заметила местных жителей на автомобиле "девятка". Они попытались скрыться от правоохранителей и свернули в село Раздолье, где их настигли автоинспекторы. После обнаружения мужчин в одном из домов завязалась драка, в результате которой один из сотрудников получил незначительные синяки, а второй — перелом носа и сотрясение мозга.

Подозреваемые были задержаны, а мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

Руководителю СУ СК России по республике Дмитрию Беляеву поручено представить доклад о ходе расследования дела.

Уточнения

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.



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