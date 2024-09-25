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Военный суд Москвы приговорил к 25,5 годам колонии совершавшего теракты агента СБУ Ивана Недильского

ФСБ: агента СБУ приговорили к  25,5 годам колонии за теракты и госизмену
1:11
Правда ТВ

В марте 2022 года мужчину завербовали на территории Греции. По указанию своего куратора, россиянин собирал данные о транспортных и других объектах инфраструктуры в Московской и Смоленской областях, как сообщили в столичном управлении ФСБ.

Злоумышленник также осквернил мемориал "Скорбящая мать" и "Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов". В июле 2022 года он попытался поджечь здание военного комиссариата в Можайске, однако его попытка не увенчалась успехом.

В сентябре 2022 года Недильский поджог окно здания, где располагается военно-учётный стол администрации городского округа Шаховская, что привело к возгоранию. После совершения преступления агент СБУ скрылся с места происшествия.

Мужчину задержали 16 сентября 2022 года. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, совершении теракта, участии в террористическом сообществе и вандализме.

Уточнения

Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определённые законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на её осуществление.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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