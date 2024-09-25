Военный суд Москвы приговорил к 25,5 годам колонии совершавшего теракты агента СБУ Ивана Недильского

ФСБ: агента СБУ приговорили к 25,5 годам колонии за теракты и госизмену

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В марте 2022 года мужчину завербовали на территории Греции. По указанию своего куратора, россиянин собирал данные о транспортных и других объектах инфраструктуры в Московской и Смоленской областях, как сообщили в столичном управлении ФСБ.

Злоумышленник также осквернил мемориал "Скорбящая мать" и "Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских оккупантов". В июле 2022 года он попытался поджечь здание военного комиссариата в Можайске, однако его попытка не увенчалась успехом.

В сентябре 2022 года Недильский поджог окно здания, где располагается военно-учётный стол администрации городского округа Шаховская, что привело к возгоранию. После совершения преступления агент СБУ скрылся с места происшествия.

Мужчину задержали 16 сентября 2022 года. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о государственной измене, совершении теракта, участии в террористическом сообществе и вандализме.

Уточнения

Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).



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