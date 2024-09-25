Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?

0:39 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Точка зрения

Владелец Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество со спецслужбами Франции, США и Великобритании, согласившись предоставить данные пользователей, нарушающих закон.

В программе "Точка зрения" видеоканала Pravda.Ru обсуждаем с причины, побудившие Дурова пойти на сотрудничество с властями. А также пытаемся ответить на вопрос: это конец свободы слова или принуждение к соблюдению законов и правил, ограждающих общество от преступников.

На вопросы Pravda.Ru отвечает эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ведущий — Антон Бекетов.

Уточнения

Telegram-канал — приложение мессенджера Telegram, позволяющее доставлять информацию подписчикам.



Павел Валерьевич Дуров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.

