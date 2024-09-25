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Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?

0:39
Правда ТВ » Точка зрения

Владелец Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество со спецслужбами Франции, США и Великобритании, согласившись предоставить данные пользователей, нарушающих закон.

В программе "Точка зрения" видеоканала Pravda.Ru обсуждаем с причины, побудившие Дурова пойти на сотрудничество с властями. А также пытаемся ответить на вопрос: это конец свободы слова или принуждение к соблюдению законов и правил, ограждающих общество от преступников.

На вопросы Pravda.Ru отвечает эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ведущий — Антон Бекетов.

Уточнения

Telegram-канал — приложение мессенджера Telegram, позволяющее доставлять информацию подписчикам.

Павел Валерьевич Дуров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.

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Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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