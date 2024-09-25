Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?

Владелец Telegram Павел Дуров пошёл на сотрудничество со спецслужбами Франции, США и Великобритании, согласившись предоставить данные пользователей, нарушающих закон.
В программе "Точка зрения" видеоканала Pravda.Ru обсуждаем с причины, побудившие Дурова пойти на сотрудничество с властями. А также пытаемся ответить на вопрос: это конец свободы слова или принуждение к соблюдению законов и правил, ограждающих общество от преступников.
На вопросы Pravda.Ru отвечает эксперт в области безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.
Ведущий — Антон Бекетов.
Telegram-канал — приложение мессенджера Telegram, позволяющее доставлять информацию подписчикам.
Павел Валерьевич Дуров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения.
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