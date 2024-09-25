В Дагестане задержаны пособники украинских телефонных мошенников

В Дагестане задержаны подозреваемые в помощи украинским телефонным мошенникам

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД задержали в Дагестане пятерых человек, которые оказывали помощь телефонным мошенникам из Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

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"Им (задержанным. — прим. ред.) инкриминируется создание и реализация мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских кол-центров", — написала Ирина Волк.

Следствие установило, что злоумышленники, при помощи поддельных документов заключили договоры с российскими операторами связи на предоставление услуг IP-телефонии, получив многоканальные телефонные номера, после чего предоставили доступ к этой системе гражданам Украины через специальное оборудование.

С этих номеров мошенники звонили россиянам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и финансовых учреждений.

По предварительным данным, ущерб от действий преступников составил более 100 миллионов рублей. Как уточнила Ирина Волк, окончательная сумма может оказаться значительно выше. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все подозреваемые арестованы и находятся под стражей.

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