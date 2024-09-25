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В Дагестане задержаны пособники украинских телефонных мошенников

В Дагестане задержаны подозреваемые в помощи украинским телефонным мошенникам
1:27
Правда ТВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с МВД задержали в Дагестане пятерых человек, которые оказывали помощь телефонным мошенникам из Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

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"Им (задержанным. — прим. ред.) инкриминируется создание и реализация мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских кол-центров", — написала Ирина Волк.

Следствие установило, что злоумышленники, при помощи поддельных документов заключили договоры с российскими операторами связи на предоставление услуг IP-телефонии, получив многоканальные телефонные номера, после чего предоставили доступ к этой системе гражданам Украины через специальное оборудование.

С этих номеров мошенники звонили россиянам, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и финансовых учреждений.

По предварительным данным, ущерб от действий преступников составил более 100 миллионов рублей. Как уточнила Ирина Волк, окончательная сумма может оказаться значительно выше. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все подозреваемые арестованы и находятся под стражей.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) — федеральный орган исполнительной власти, в пределах своих полномочий осуществляющий государственное управление в области обеспечения безопасности Российской Федерации, борьбы с терроризмом, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, охраны внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов, обеспечивающим информационную безопасность Российской Федерации и непосредственно реализующим основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, определённые законодательством Российской Федерации, а также координирующим контрразведывательную деятельность федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на её осуществление.
 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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