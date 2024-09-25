Зеленский отказался от переговоров с Россией: как он будет завершать конфликт, формула мира, сроки окончания СВО

Желающий завершить конфликт на Украине в 2025 году Зеленский отказался от переговоров с Россией

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года, выступил против проведения переговоров с Россией. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза ООН.

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"Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. <…> Россию можно только принудить к миру", — сказал он.

Кроме того, Зеленский раскритиковал тех, кто хочет говорить с президентом России Владимиром Путиным о мире на Украине. В своём выступлении он в очередной раз высказался за "формулу мира" для решения конфликта в стране.

Также президент с истекшими сроками призвал подготовить второй саммит мира.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине может завершится уже в 2025 году. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва продолжит СВО, пока Запад не избавится от нынешних властей Киева.

Как писало агентство Bloomberg, западные партнеры Украины думают об обращении к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения возможных мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленский "план победы" Киева в конфликте с Москвой, который вызывает у Запада большие сомнения в его правдоподобности.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель.



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