Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский

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Известный американист Эдуард Лозанский рассуждает о влиянии президентской предвыборной гонки в США на мировую политику.

Обсуждаются последствия политической борьбы для международных отношений, экономических санкций и глобальной стабильности. Как внутренние политические процессы в США отражаются на других странах и может ли мир стать заложником интересов американских элит? Эксперт делится своими прогнозами и анализом текущей ситуации.

Ведущая — главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

Уточнения

Эдуа́рд Дми́триевич Лоза́нский — советский физик, американо-российский публицист и общественный деятель, диссидент.



Президент США (англ President of the United States) — глава исполнительной власти США с функциями главы государства и главнокомандующего Вооружёнными силами США.

