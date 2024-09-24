Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ольга Бузова ответила на нападки Ирины Салтыковой: раньше мне нравилась
Продюсер Дворцов заявил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за концерт
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе

Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский

0:34
Правда ТВ » Клуб Главного Редактора

Известный американист Эдуард Лозанский рассуждает о влиянии президентской предвыборной гонки в США на мировую политику.

Обсуждаются последствия политической борьбы для международных отношений, экономических санкций и глобальной стабильности. Как внутренние политические процессы в США отражаются на других странах и может ли мир стать заложником интересов американских элит? Эксперт делится своими прогнозами и анализом текущей ситуации.

Ведущая — главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

Уточнения

Эдуа́рд Дми́триевич Лоза́нский — советский физик, американо-российский публицист и общественный деятель, диссидент.

Президент США (англ  President of the United States) — глава исполнительной власти США с функциями главы государства и главнокомандующего Вооружёнными силами США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский
Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе
Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.