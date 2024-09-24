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ДТП с грузовиком в Ульяновске: подробности, сколько пострадавших, есть ли дети

В Ульяновске тяжёлый грузовик протаранил автобус
Правда ТВ

Грузовик "МАЗ" в Ульяновске на автодороге в Засвияжском районе Ульяновска не уступил дорогу маршрутному автобусу и на полной скорости врезался в него сзади — пассажиры получили ранения.

Пострадавших оперативно увезли в больницу. От мощного удара "Симаз" отбросило на газон в кювет — задняя часть автобуса превратилась в месиво.

В результате ДТП пострадали 13 человек, из них трое — дети, сообщает Минздрав региона.

Сам грузовик получил повреждения кабины, у него разбито лобовое стекло. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. С места аварии госпитализировали трёх пострадавших. Специалисты устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

Уточнения

Улья́новск (в 1648—1780 годах — Синби́рск, в 1780—1924 годах — Симби́рск) — город в России, административный центр Ульяновской области. Является городом областного значения, образует муниципальное образование город Ульяновск со статусом городского округа. С 2015 года является единственным городом литературы ЮНЕСКО в России.

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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