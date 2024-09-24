Стрельба на Алтае: подробности, причины, сколько задержанных

В ночь на 22 сентября в селе Боровиха Алтайского края произошла перестрелка, в результате которой пострадали пять человек, один из которых находится в реанимации. Нападавшие скрылись на иномарке, объявлен план "Перехват".
Около трёх часов ночи группа из 15 вооруженных мужчин в масках вышла из кустов возле кафе и открыла огонь из травматического оружия по людям. После стрельбы нападавшие добивали своих жертв.
По информации SHOT, после нападения банда скрылась на автомобиле "Хонда Цивик" в направлении Барнаула. Возможно, они сменили транспортное средство. Пострадавшие — жители села. Предварительно установлено, что между двумя компаниями произошел конфликт, и вооруженная группа приехала на "стрелку".
В настоящее время личность одного из нападавших установлена — это 39-летний Сергей Чернов. Ориентировки ещё на двоих стрелков представлены в конце видео.
Алта́йский край — субъект Российской Федерации. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Западно-Сибирского экономического района.
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