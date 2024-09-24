Пожар на складе в Таганроге после падения БПЛА: что горит, уровень опасности, подробности

В Таганроге произошло возгорание на складе из-за падения БПЛА

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В промзоне Таганрога Ростовской области произошло возгорание на складе лесоматериалов из-за падения дрона, об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Информация о пострадавших уточняется. На место происшествия выехали дежурно-спасательные службы.

На видеозаписях видны последствия падения беспилотника в Таганроге. От горящего склада лесоматериалов поднимается густой чёрный дым, на месте работают сотрудники МЧС. Пожарные начали тушение пламени, разгораяющегося всё сильнее. На месте также находится владелец склада — на кадрах он вместе с помощниками пытается укрепить черепицу крыши.

По данным SHOT, при атаке беспилотника ВСУ на Таганрог никто не пострадал. В настоящее время возгорание в торговых павильонах и на складе лесоматериалов удалось локализовать. Часть сотрудников была эвакуирована, остальные покинули территорию самостоятельно сразу после удара.

Уточнения

Росто́вская о́бласть — субъект Российской Федерации на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

