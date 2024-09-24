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ВСУ создают концлагеря в Курской области: подробности, доказательства, заявления Алаудинова и Захаровой

Алаудинов заявил, что ВСУ создают концлагеря для жителей Курской области
0:52
Правда ТВ

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) создают концлагеря для жителей Курской области. По его словам, есть доказательства, в том числе видеоотчёты расстрела мирных жителей.

Он отметил, что есть единичные случаи, когда ВСУ не трогают стариков, но в целом украинские боевики активно убивают и насилуют обычных людей.

"Такие жестокие вещи творятся", — рассказал Алаудинов.

Впервые о создании концлагерей на границе с Украиной заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат тогда отмечала, что украинские военные под дулом автомата помещают туда местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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