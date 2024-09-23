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Четверо детей умерло после семейного ужина в Красноярском крае

В Красноярском крае после семейного ужина умерли четверо детей
Правда ТВ

В красноярском селе многодетная семья отравилась после ужина. В ночь на 23 сентября умер четвёртый ребенок. Остались только отец и мать на девятом месяце беременности. Утром они пришли в сознание. Следственный комитет установил причиной трагедии "токсическое воздействие неизвестного вещества". Под подозрением продукты из местного магазина.

21 сентября все члены семьи почувствовали себя плохо. Утром следующего дня у них появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение и рвота.

Накануне вечером они ели курицу и пельмени, купленные в магазине "Олимп". Пострадавшие обратились за медицинской помощью, но было поздно.

В обед двое детей — 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в ближайшей больнице из-за резкого ухудшения самочувствия. Остальных санитарная авиация перевезла на лечение в Красноярск. Третий ребенок — 11-летняя девочка — умерла в воскресенье. Четвёртый ребёнок в семье скончался в ночь на понедельник.

Родители остаются в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой помощи имени Н. С. Карповича.

Некоторые односельчане уверены, что дело не в продуктах. По их словам, родители хранили на кухне отраву для мух, внешне схожую с приправами. Продавщица из магазина отметила, что другие покупатели не жаловались на самочувствие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту производства, хранения или сбыта продукции, не соответствующей требованиям безопасности, повлекшему по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Уточнения

Красноя́рский край — субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Является вторым по площади субъектом России и крупнейшим из краёв.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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