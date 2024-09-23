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Школьник с молотками напал на одноклассников в Иркутской области: подробности инцидента, причины, последние новости, видео

В Иркутской области школьник с молотками и ножом совершил нападение на одноклассников
1:21
Правда ТВ

Ученик восьмого класса, вооружённый молотками и ножом, совершил нападение на одноклассников в школе в Балаганске, сообщает Mash. Следственный комитет РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело.

Инцидент произошёл на перемене, когда ученики готовились к уроку физкультуры. 13-летний Артём Б. заблокировал одноклассникам выход из раздевалки, встав спиной к двери. Он ударил одного из детей по затылку, затем нанёс несколько ударов по рукам.

Детей спас учитель физкультуры, обезвредив ученика, после чего заместитель по воспитательной работе вызвала полицию. По предварительной информации, пострадали трое.

В школе не было ни сотрудников охранного предприятия, ни турникетов, ни металлоискателей. На входе стояла лишь гардеробщица. Так Артём сумел пронести молотки и нож.

Как сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, Артём воспитывается в полной семье и не состоит на учёте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 293 УК РФ ("Халатность") и 119 УК РФ ("Покушение на убийство"). Сейчас следователи выясняют, работали ли камеры видеонаблюдения.

Уточнения

Ирку́тская о́бласть — субъект Российской Федерации в юго-восточной части Сибирского федерального округа. Входит в Восточно-Сибирский экономический район.
 

Молото́к — ударный ручной инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ. В основном изготавливается из стали. Молоток — один из древнейших инструментов, используемых разумным человеком.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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