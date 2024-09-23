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Могилу Маслякова разгромили на Новодевичьем кладбище: причины поступка, какое наказание грозит

Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище
1:13
Правда ТВ

Неизвестный разрушил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Вандал вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии.

19-летний Кирилл К. устроил погром на могиле Маслякова. Во время разрушительных действий он кричал, что легенда КВН не достоин здесь лежать. Предварительно, вандал находился в состоянии сильного наркотического опьянения.

Кириллу К., совершившему нападение на могилу, грозит до трёх месяцев тюремного заключения по статье за осквернение захоронений. Его допрашивают, вскоре он будет направлен на наркотическую экспертизу.

По информации Mash, прохожие пытались остановить вандала, но молодой человек игнорировал их. После неудачной попытки скрыться на самокате его задержала охрана, передав полиции.

Крест на могиле Маслякова уже восстановлен. Семья умершего и администрация кладбища подали заявление в полицию.

Легенда КВН Александр Масляков был похоронен 11 сентября. Он скончался 8 сентября в возрасте 82 лет.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Масляко́в (24 ноября 1941, Свердловск — 8 сентября 2024, Москва) — советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1994). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
 

КВН («Клуб весёлых и нахо́дчивых») — телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее) соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее заготовленных сцен и тому подобного.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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