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Владислав Бакальчук ворвался в офис Wildberries: причины, развод, последние новости, подробности

Муж Бакальчук ворвался в Wildberries. В офисе произошла стрельба и началась потасовка
1:13
Правда ТВ

В офис Wildberries в Москве ворвались неизвестные и устроили стрельбу. Об этом пишет Mash.

Огнестрельные ранения получили трое мужчин. Работников офиса эвакуировали. По предварительным данным, компания мужчин пыталась зайти в офис, их не пустили. После этого началась потасовка.

Позднее в компании сообщили, что в офис пытался ворваться муж Татьяны Бакальчук Владислав.

"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", — рассказали в Wildberries.

О причинах посещения Бакальчуком офиса компании на данный момент не сообщается. 

Татьяна и Владислав Бакальчуки готовят бракоразводный процесс, в рамках которого им придется разделить компанию. Бакальчуку принадлежит один процент WB, но из-за отсутствия брачного договора суд должен решить, что считать совместно нажитым имуществом. В процессе подготовки стороны обмениваются многочисленными обвинениями в адрес друг друга.

Дополнение:

Позднее Татьяна Бакальчук прокомментировала произошедшее. Она назвала проникновение Владислава Бакальчука в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. Предпринимательница попросила полицию взять на контроль попытку захвата офиса компании.

Тем временем Владислав Бакальчук покинул территорию головного офиса в сопровождении охраны и своего адвоката.

Уточнения

Wildberries (Уа́йлдберрис Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.
Работает в России, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Израиле, Турции, Узбекистане и Азербайджане. Крупнейший по обороту интернет-магазин России в 2016—2020 годах.
 

Татьяна Владимировна Бакальчук (в девичестве Ким; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
В 2021 году Forbes поставил Татьяну и Владислава Бакальчуков на первое место, среди самых богатых семей России. По данным издания, их имущество оценивалось в 13,1 млрд $. В рейтинге российских миллиардеров за 2024 год, составленном российской версией журнала Forbes, Бакальчук занимает 22-е место с состоянием 7,4 млрд $.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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