Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американец побывал в России и удивился одной особенности жизни русских
Готовим вкуснейший зефирный десерт с яблоком, киви и бананом
Как понять, что тыквы можно убирать с огорода
Эксперт развенчал 5 известных мифов о кофе
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную страны в нетрезвом виде
Почему задние колёса важны при установке новых шин
Как сохранить укладку свежей и объемной весь день: лайфхаки экспертов
Московский планетарий показал лучшие фото лунного затмения
Самые проблемные подержанные авто: рейтинг по опросам британских водителей

Атака дронов ВСУ на город Торопец в Тверской области: эвакуация жителей, горячая линия, последние новости, карта боевых действий

Власти объявили эвакуацию из тверского города Торопец. Там произошёл пожар после атаки дронов ВСУ
1:02
Правда ТВ

Правительство Тверской области объявило эвакуацию мирных жителей из города Торопец. В результате атаки дронов Вооружённых сил Украины там произошёл пожар.

Решение об эвакуации было принято для обеспечения безопасности граждан. Жителей вывозят в Западную Долину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.

"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", — отметили в правительстве.

В одном из районов Тверской области приостановили работу детских садов и школ.

В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.

Уточнения

Торо́пец — город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году.
Административный центр Торопецкого района, в составе которого образует муниципальное образование город Торопец со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.
Торопец — один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Входит в список Исторических поселений России, утверждённый в июле 2010 года совместным приказом Минкульта и Минрегиона № 418/339.
 

Тверска́я о́бласть (с 1935 по 1990 год — Калининская область) — субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа, является частью Центрального экономического района. Административный центр — Тверь.
Тверская область — крупнейший по территории регион Центральной России. Расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. Граничит с Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Смоленской и Псковской областями.
В составе Российской империи и РСФСР до 1929 года существовала Тверская губерния. 29 января 1935 года была образована Калининская область, с 1990 года область называется Тверской.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Последние материалы
С какой информацией стоит ознакомиться перед покупкой дешёвого тура
Как перец чили влияет на пищеварение и работу мозга
"Умная" маска с сенсорами фиксирует уровень воспаления в дыхательных путях
Как ухаживать за клубникой в сентябре
Способы зонирования однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком
Как улучшить вкус чизкейка: добавьте эти ингредиенты
Туроператоры предлагают новые выгодные туры на северные курорты Египта
Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.