Атака дронов ВСУ на город Торопец в Тверской области: эвакуация жителей, горячая линия, последние новости, карта боевых действий

Правительство Тверской области объявило эвакуацию мирных жителей из города Торопец. В результате атаки дронов Вооружённых сил Украины там произошёл пожар.
Решение об эвакуации было принято для обеспечения безопасности граждан. Жителей вывозят в Западную Долину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.
"В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом", — отметили в правительстве.
В одном из районов Тверской области приостановили работу детских садов и школ.
В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России ракеты и десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Под атаку попали Смоленская, Брянская, Курская, Белгородская, Орловская и Тверская области.
Торо́пец — город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году.
Административный центр Торопецкого района, в составе которого образует муниципальное образование город Торопец со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.
Торопец — один из самых древних городов Тверской области, косвенное упоминание которого относится к 1074 году. Входит в список Исторических поселений России, утверждённый в июле 2010 года совместным приказом Минкульта и Минрегиона № 418/339.
Тверска́я о́бласть (с 1935 по 1990 год — Калининская область) — субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа, является частью Центрального экономического района. Административный центр — Тверь.
Тверская область — крупнейший по территории регион Центральной России. Расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. Граничит с Московской, Ярославской, Вологодской, Новгородской, Смоленской и Псковской областями.
В составе Российской империи и РСФСР до 1929 года существовала Тверская губерния. 29 января 1935 года была образована Калининская область, с 1990 года область называется Тверской.
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