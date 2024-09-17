Задержание адвоката Эльмана Пашаева: в чем обвиняют, связь с Блиновскими, за что задержан

Бывший адвокат Ефремова Пашаев задержан по делу о мошенничестве. Юрист мог быть причастен к отмыванию денег через благотворительность

1:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В отношении бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По информации следователей, в феврале 2024 года он встретился в Москве с Алексеем Блиновским и заявил, что за крупное вознаграждение якобы имеет возможность освободить его и Елену Блиновскую от ответственности по возбужденному уголовному делу в отношении них.

Как пишет Mash, Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд. Схема могла быть построена на БПЛА. Отмечается, что экс-адвокат продавал дроны военным, а оплату переводил в свой фонд как благотворительные взносы, которые не облагались налогом. Сообщается, что в последнее время Пашаев просил переводить суммы до 500 тысяч рублей на карту своего секретаря.

Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

Дело против ее супруга выделили в отдельное производство. Ее мужу Алексею вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.

Уточнения

Эльман Магеррам оглы Пашаев (род. 22 декабря 1971, Шишкая, Варденисский район, Армянская ССР, СССР) — российский адвокат, получивший известность в результате участия в деле актёра Михаила Ефремова.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.





Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».



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