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Ученик с молотком напал на одноклассников в Челябинске: подробности, сколько человек пострадало, хронология событий

В Челябинске ученик с молотком напал на одноклассников. Подросток хаотично избивал школьников
1:12
Правда ТВ

13-летний ученик коррекционной школы в Челябинске напал с молотком на одноклассников. Об этом сообщает Shot.

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Ребенок, предварительно, пронес молоток в учебное заведение — он зашел в один из классов и начал хаотично избивать школьников.

Как уточнил губернатор Алексей Текслер, в результате нападения есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь. Сколько конкретно человек получили травмы — глава региона не уточнил. Он задался вопросом, как ученик мог принести в школу молоток и почему на это не отреагировала охрана.

По данным 74.ru, всех учеников школы №68 в Челябинске, которые были в образовательном учреждении в момент нападения, закрыли в кабинетах.

Обезвредить ученика с молотком помогла учительница химии и биологии 57-летняя Нина Шошина. Она пыталась отобрать у 13-летнего подростка оружие и сама пострадала. У педагога несерьёзные ранения   

В СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям об организации убийства и халатности.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Челябинск.

Молото́к — ударный ручной инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ. В основном изготавливается из стали. Молоток — один из древнейших инструментов, используемых разумным человеком.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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