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Обстрел Белгорода со стороны ВСУ 16 сентября: подробности, есть ли пострадавшие и разрушения, карта боевых действий

ВСУ ранним утром обстреляли Белгород, в городе загорелось несколько машин
1:11
Правда ТВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранним утром нанесли удар по Белгороду. По словам главы региона. В результате обстрела в городе загорелись несколько машин, также есть попадания в жилые помещения.

Гладков выехал на место происшествия и сообщил, что по прибытии посмотрит, какую помощь власти должны оказать пострадавшим. В свою очередь, на заседании областного правительства, которое состоится в девять часов утра по местному времени (совпадает с московским), губернатор расскажет об утренней атаке.

Ракетная опасность в регионе была объявлена в 6:30 утра. Об отбое воздушной тревоги стало известно в 6:47.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала специальной военной операции на Украине.

15 сентября сообщалось, что в поселке Разумное Белгородского района из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником пострадал мирный житель.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть (неофиц Белого́рье, Святое Белого́рье, Белгоро́дчина) — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Крупнейшие города: Белгород — 328 482 чел., Старый Оскол — 221 676 чел., Губкин — 85 225 человек.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. По состоянию на 2024 года численность ВСУ — 700-800 тысяч человек, в резерве — 300-400 тысяч человек.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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