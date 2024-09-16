Обстрел Белгорода со стороны ВСУ 16 сентября: подробности, есть ли пострадавшие и разрушения, карта боевых действий

ВСУ ранним утром обстреляли Белгород, в городе загорелось несколько машин

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранним утром нанесли удар по Белгороду. По словам главы региона. В результате обстрела в городе загорелись несколько машин, также есть попадания в жилые помещения.

Гладков выехал на место происшествия и сообщил, что по прибытии посмотрит, какую помощь власти должны оказать пострадавшим. В свою очередь, на заседании областного правительства, которое состоится в девять часов утра по местному времени (совпадает с московским), губернатор расскажет об утренней атаке.

Ракетная опасность в регионе была объявлена в 6:30 утра. Об отбое воздушной тревоги стало известно в 6:47.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам после начала специальной военной операции на Украине.

15 сентября сообщалось, что в поселке Разумное Белгородского района из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником пострадал мирный житель.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть (неофиц Белого́рье, Святое Белого́рье, Белгоро́дчина) — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Крупнейшие города: Белгород — 328 482 чел., Старый Оскол — 221 676 чел., Губкин — 85 225 человек.



Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. По состоянию на 2024 года численность ВСУ — 700-800 тысяч человек, в резерве — 300-400 тысяч человек.



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