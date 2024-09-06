Нападение на бригаду "Эспаньола": причины, кто такие "бородачи в тапочках", чем закончился конфликт

Участники специальной военной операции на Украине из бригады "Эспаньола" заявили об угрозах со стороны неизвестных "бородачей в тапочках". Об этом сообщается в Telegram-канале подразделения.
По их данным, 3 сентября неизвестные, которые заявили о принадлежности к силовым структурам, остановили колонну бойцов СВО, которые ехали на задание, и начали им угрожать.
"Бородатые сотрудники "спецназа в тапочках" столпилось тучным стадом среди машин, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов", — рассказали представители добровольческого формирования.
Как отметили в "Эспаньола", конфликт произошёл из-за ранее случившегося дорожного инцидента. Добровольцы обратились к главе СК Алекандру Бастрыкину с жалобой на "нападение по национальному признаку" и помехи в боевой работе.
В сети призвали наказать "бородачей" по закону.
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