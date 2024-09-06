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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области: потери ВСУ, оборона региона, карта боевых действий 6 сентября

Россия выжигает ВСУ: Соратник Кадырова рассказал о продвижении в Курской области
1:01
Правда ТВ

Россия "выжигает" Вооружённые силы Украины (ВСУ) на кореневском направлении в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Направление на том участке, скажу тоже, что ребята очень хорошо уже выстроили линию обороны. Хочу отметить, что у них там тоже, они выжигают противника, работа идет активно", — сказал он.

По словам генерала, на курском направлении противник в лице украинских военных уничтожается ежедневно. ВСУ, отметил Алаудинов, несут очень большие потери.

По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.

Уточнения

Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022.

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
Образована 13 июня 1934 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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