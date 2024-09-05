Нападение на членов экипажа ВМС США в Турции: причины, протесты, сколько человек задержали, реакция Вашингтона

Турки продолжают нападать на членов экипажа пришвартовавшегося в Измире корабля ВМС США. Судно направлялось поддерживать Израиль

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В турецком Измире продолжаются нападения на членов экипажа американского десантного корабля USS Wasp, который недавно пришвартовался в городском порту. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Основным требованием протестующих является немедленное закрытие американской базы и прекращение всех военных соглашений с США. По словам участников акций, американское присутствие в Турции способствует росту напряжённости в регионе и ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Кроме того, многие из них выражают недовольство политикой Вашингтона на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

Посольство США в Турции сообщило в своих соцсетях, что на американских военнослужащих в Измире было совершено нападение. После инцидента турецкая полиция задержала 13 человек.

Командование ВМС США 3 сентября заявило об отправке дополнительных боевых кораблей на Ближний Восток для оказания поддержки Израилю на случай атаки со стороны Ирана. Среди этих кораблей - и USS Wasp, который решил пришвартоваться в турецком порту.

Уточнения

Военно-морские силы США ВМС США (англ. United States Navy, USN) — один из видов вооружённых сил США. ВМС США являются мировым лидером по количеству авианосцев: по состоянию на январь 2019 года, 11 авианосцев находится в строю (10 авианосных ударных групп). Корабли и суда ВМС США имеют префикс USS (англ. United States Ship — корабль Соединённых Штатов).



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]) — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎ Медина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيل‎ Даула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км². Занимает 96-е место в мире по численности населения и 148-е по территории.



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