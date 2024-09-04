Решаюший для СВО бой в Курской области: заявление Алаудинова, обстановка в регионе

Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о решающем для СВО бое в Курской области

1:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области идёт решающий бой специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, у украинских военных посыпалась линия фронта из-за переброски боеспособных подразделений в курское приграничье. Командир отметил, что ВС России могут нанести сокрушительный удар по ВСУ.

"Но происходит сегодня на фронте то, что у них полностью вся линия посыпалась и наши подразделения пошли уже вперед, ежедневно освобождая по несколько населенных пунктов", — заявил генерал.

6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.

Образована 13 июня 1934 года.



Апти́ (Апты́) Аро́нович Алауди́нов (род. 5 октября 1973, Горный, Ставропольский край) — российский чеченский военный деятель. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации с апреля 2024 года. Командир добровольческого формирования «Ахмат» с 2022.



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