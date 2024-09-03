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Ларисе Долиной начали поступать угрозы: как связано с квартирой, что говорит новый владелец

В деле Ларисе Долиной появились новые подробности. Певица просит госзащиту из-за постоянных угроз на фоне суда
1:05
Правда ТВ

Певица Лариса Долина, которая стала жертвой мошенников с Украины, попросила взять её под государственную защиту. Об этом сообщает Mash.

Как пишет Telegram-канал, Долина обвинила новую хозяйку квартиры "в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении" и в том, что та "была недостаточно бдительна при покупке, не задавала вопросов". В настоящий момент в рамках уголовного дела на недвижимость наложен арест.

Новая владелица квартиры, отмечается, заставляет Долину освободить квартиру и забрать иск.

В середине августа стало известно, что Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

Следствие считает, что аферисты звонили с Украины. В сделке было задействовано риелторское агентство "Львов эстейт", представители которого не знали о преступных намерениях "представителей" артистки.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998). Член партии «Единая Россия» (с 2003 года).

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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