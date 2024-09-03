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Зеленский снова попросит США разрешить бить по России: к чему это может привести?

Отчаявшийся запретом США бить по России Зеленский хочет снова поднять этот вопрос. Это последний шанс убедить Байдена
1:10
Правда ТВ

Владимир Зеленский, президентские сроки которого истекли на Украине в мае 2024 года, вновь обратится к США с просьбой разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщает издание The Economist.

Как уточняется в материале, в последний раз Зеленский хочет сделать это перед тем, как президент США Джо Байден уйдет со своего поста. Финальное прошение будет озвучено в Нью-Йорке на следующей неделе. По информации The Economist, это последний шанс убедить американского президента.

Если администрация Байдена не одобрит просьбу Зеленского, этот вопрос будет переадресован следующему президенту США.

Многие как российские, так и зарубежные эксперты утверждают, что разрешение бить по России дальнобойным оружием спровоцирует эскалацию конфликта. Так, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отмечал, что это может привести к глобальной войне с применением ядерного оружия, что закончится уничтожением всего мира.украна

Уточнения

Украи́на (укр. Україна, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире). Общая площадь — 603 549 км² (44-е место в мире); крупнейшее по площади государство, полностью находящееся в Европе.

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский (укр. Володимир Олександрович Зеленський; род. 25 января 1978, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный и политический деятель. 

Оружие дальнего боя Дальнобойное оружие — оружие, использующееся на дистанции, без прямого контакта с противником.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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