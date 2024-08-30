Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы, как скрыть седину
Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
Политолог Ищенко: операция ВСУ под Курском является для них фолом последней надежды
Туристы отдали крупные суммы за круиз, но вместо этого получили неисправное судно
Использование уксуса для защиты растений: что нужно знать

F-16 потерпел крушение спустя несколько недель после прибытия на Украине: причины, реакция США

ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
1:13
Правда ТВ

Крушение истребителя F-16 на Украине является для Киева серьёзным ударом. Об этом заявил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Брайан Питч.

"Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины…", — говорится в публикации.

Он также напомнил, что Киев просил Запад передать ему как можно больше F-16, однако в итоге получил лишь небольшое количество самолетов.

В статье американского журналиста отмечается, что погибший летчик Алексей Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный от западных стран истребитель F-16 26 августа. Это произошло спустя несколько недель после того, как самолёт американского производства прибыл на Украину.

По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, крушение произошло из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. F-16, по её словам, был сбит ракетой ЗРК Patriot.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Категория B: что еще можно водить, кроме легковушек

Большинство автолюбителей получают водительские права категории B, которая позволяет управлять легковыми транспортными средствами.

Возможности прав категории B: управление трициклами, квадрициклами и мопедами
ПДД и пешеходные переходы: что важно знать водителям
В ГАИ объяснили, надо ли уступать едва вступившему на зебру пешеходу
Планы России на доллар беспокоят США
Готовим сочное куриное филе: весь секрет в маринаде
Авантюра Зеленского в Курской области уже убила 7450 военных ВСУ Дмитрий Плотников AMVET: Storm Shadow должны взорвать Сочи, Москву и штабы с трассами Олег Володин Панические настроения в ВСУ и у Зеленского вызваны обрушением фронта в Донбассе Любовь Степушова
Аппетитный домашний кетчуп: детей от него за уши не оттащишь, так вкусно
Новые камеры на дорогах: не попадайтесь на хитрые уловки системы
Самые преданные породы собак: топ-3
Самые преданные породы собак: топ-3
Последние материалы
Событийный туризм: российские туристы коллекционируют фестивали, карнавалы и чемпионаты
Солдат ВСУ перед смертью написал на автомате послание ВС России о цене жизни
Промысел на колесах: за что таксисты любят туристов?
Российским компаниям всё сложнее проводить расчёты с Китаем
В Иванове открыли влияние конформации на свойства бикалутамида
Турагент - друг человека, но только если вы правильно ставите перед ним задачи
Россия нашла применение для индийских рупий
Очистить машину от насекомых поможет бытовая химия и уайт-спирит
Почему обновленный Nissan Juke не оправдал ожиданий
ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.