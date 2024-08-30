F-16 потерпел крушение спустя несколько недель после прибытия на Украине: причины, реакция США

ВСУ потеряли первый полученный от Запада истребитель F-16. В США назвали это серьёзным ударом для Киева

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Крушение истребителя F-16 на Украине является для Киева серьёзным ударом. Об этом заявил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Брайан Питч.

"Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины…", — говорится в публикации.

Он также напомнил, что Киев просил Запад передать ему как можно больше F-16, однако в итоге получил лишь небольшое количество самолетов.

В статье американского журналиста отмечается, что погибший летчик Алексей Месь был одним из шести украинцев, обученных летать на F-16.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли первый полученный от западных стран истребитель F-16 26 августа. Это произошло спустя несколько недель после того, как самолёт американского производства прибыл на Украину.

По словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, крушение произошло из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. F-16, по её словам, был сбит ракетой ЗРК Patriot.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.



Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ) (укр. Збройні сили України (ЗСУ) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.



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