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Украинский футболист Алиев призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области: где живут родители, российское происхождение

Бывший футболист "Локомотива" призвал ВСУ убивать мирных жителей в Курской области. Там живут его родственники
1:54
Правда ТВ

Бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев призвал ВС Украины убивать мирное население Курской области. Родственники спортсмена живут в России, мать родом из Курска.

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"Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области. Пацаны, самое главное — берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал он.

Мать украинского футболиста заявила SHOT, что не поддерживает с ним связь.

"Вообще не держу связь, и всё", — отметила она.

Сам Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России. Его отец был военным летчиком. Кроме того, согласно открытым данным, некоторые родственники Алиева до сих пор живут в Курске.

27 августа сообщалось, что украинские военные выстрелили в спину беременной женщине, которая вместе с двумя детьми пыталась эвакуироваться из района, где ведутся бои. Им выжить не удалось.

О предыдущем расстреле беременной в Курской области стало известно в начале августа. Боец ВСУ выстрелил в женщину в первый день, когда Украина вторглась на территорию региона и с ночи начала наносить удары по приграничному городу.

В Курской области уже три недели продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны России регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск. Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке — с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями; с юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
 

Алекса́ндр Алекса́ндрович Али́ев (укр. Олександр Олександрович Алієв; род. 3 февраля 1985[…], Хабаровск) — украинский футболист, полузащитник. Мастер спорта Украины международного класса. Играл как на позиции «под нападающим», так и на фланге. Имеет также российский паспорт.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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