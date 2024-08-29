Задержан замминистра обороны Павел Попов: что известно о махинациях, недвижимость генерала

В России задержан ещё один замминистра обороны России. Генерал обогащался за счёт развития парка "Патриот"

1:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России по делу о мошенничестве задержан ещё один заместитель министра обороны Павел Попов. По данным Следственного комитета, речь идёт о махинациях с парком "Патриот".

Так, генерала армии обвиняют в мошенничестве в особо крупно размере. По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.

Попова задержали на основании ранее задержанных чиновников Минобороны. Они сообщили следствию, что получали деньги после распоряжений Попова. Кроме того, они передали ему около трех миллионов рублей, чтобы у кураторов из Минобороны не было вопросов по поводу завышенных цен.

Как пишут СМИ, Павел Попов владеет многочисленными объектами недвижимости в престижных районах Москвы и Московской области, а также Краснодарского края. Общая стоимость составляет 500 миллионов рублей.

В декларациях генерала, с которыми ознакомилась Pravda.Ru, в 2019 году Попов заработал 13,5 миллиона рублей, супруга — 241 тысячу рублей. В распоряжении семьи есть два автомобиля — Mercedes-Benz А200 и Volkswagen Tiguan.

Уточнения

Па́вел Анато́льевич Попо́в (род. 1 января 1957, Красноярск) — российский военачальник, заместитель Министра обороны Российской Федерации с 7 ноября 2013 по 17 июня 2024 года, генерал армии (11 декабря 2015 года). Начальник Академии гражданской защиты МЧС России (2004—2008); заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2008—2013). С 2020 года в связи с отравлением А. Навального под санкциями стран ЕС, а затем и Великобритании, США, Канады и других государств.

Парк «Патрио́т» (Федеральное государственное автономное учреждение «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации „Патриот“») — российский военно-патриотический парк культуры и отдыха, расположенный рядом с городом Кубинка Одинцовского городского округа Московской области.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.

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